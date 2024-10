Raccolta rifiuti a San Pietro in Cerro: Iren attiva gli informatori

A San Pietro in Cerro, dai prossimi giorni, attivi gli informatori Iren per la consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Con l’affidamento in concessione ad Iren Ambiente Piacenza del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, amministrazione comunale ed Iren Ambiente Piacenza avvieranno una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi.

Incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente rinnovare la dotazione di contenitori per la raccolta domiciliare che seguirà la normativa europea che identifica il colore giallo per la plastica e il colore blu per la carta: verranno quindi adeguati i colori dei contenitori e verrà consegnato un contenitore della carta di colore blu.

Nulla cambia per i contenitori stradali, quindi in questa prima fase di trasformazione ci sarà la contemporanea presenza di campane stradali per la plastica e barattolame identificabili ancora col colore blu, che verranno in futuro gradualmente sostituite con quelle di colore giallo.

Restano le stesse colorazioni per:

indifferenziato nel contenitore grigio;

scarti alimentari e organici nel contenitore marrone;

vetro nel contenitore stradale verde.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

Dai prossimi giorni gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza per informare i cittadini e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta: saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al servizio Customer Care Iren 800 212607.

Per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non vi abbiano trovato al vostro domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente temporaneo presso la sala consigliare del comune di San Pietro e presso la ex scuola per la frazione di Polignano, presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren.

GIORNI E ORARI