Balloon Cup, via alla tre giorni di mongolfiere e voli acrobatici a San Damiano

Il cielo di San Giorgio per tre giorni sarà affollato e colorato dalle mongolfiere e dai velivoli storici dell’Aeronautica militare e tutto l’aeroporto di San Damiano sarà un luogo aperto a tutti, per mostrare a piccoli e grandi la storia ed il valore dell’Arma Azzurra.

Da oggi, venerdì 11 ottobre, a domenica, il Distaccamento aeroportuale di San Damiano ospiterà la prima edizione della manifestazione “Aeronautica Militare Balloon Cup: dalla mongolfiera alla stratosfera”, una gara sportiva unica in Europa con 20 mongolfiere ad aria calda e a gas che si contenderanno, in 10 team di piloti internazionali, la competizione aerostatica.

Per tutti e tre i giorni il pubblico si potrà immergere nel mondo dell’aeronautica e dell’aerostatica, starà con il naso all’insù per vedere le mongolfiere (quattro saranno disponibili per le ascensioni a 30 metri), le Frecce Tricolori, i velivoli storici ed incontrare i loro piloti, ma anche il colonnello astronauta Walter Villadei con il team della missione Ax-3, e sportivi come le Farfalle Azzurre, la squadra nazionale della ginnastica ritmica italiana che veste i colori del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito www.ballooncup.it dove è possibile prenotare l’ingresso e il parcheggio e vedere nel dettaglio gli orari delle numerose iniziative che prevedono anche laboratori per bambini e famiglie, spettacoli itineranti di trampolieri, simulatori di volo e realtà virtuale.

L’evento, del Ministero della Difesa, è promosso da Difesa Servizi in collaborazione con l’Aeronautica Militare, l’Aeroclub di Pavullo, con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati e gli enti del territorio piacentino, tra cui il Comune di San Giorgio. Tra i volontari a supporto della tre giorni ci saranno anche circa 50 studenti e studentesse della classe quarta del liceo Volta di Castel San Giovanni: si occuperanno di accoglienza e comunicazione social, daranno man forte nei laboratori, accompagneranno alle mongolfiere.