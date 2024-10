Dieci alberi da abbattere a Castel San Giovanni, il Comune: “Saranno sostituiti”

Una decina di tigli, lungo i viali di Castel San Giovanni, dovr√† essere abbattuta. Al termine di una ricognizione degli uffici tecnici comunale √® risultato che almeno 10 tigli sono a rischio, in quanto malati. Gli alberi per cui si prospetta l’abbattimento sono lungo viale Repubblica, viale Amendola e via Fratelli Bandiera. Tutte vie dove passano migliaia di veicoli, pedoni e ciclisti. La ricognizione si √® resa necessaria dopo che la scorsa estate, a seguito di un temporale, un albero era crollato in piazza Olubra. Per ogni albero abbattuto, promette l’amministrazione comunale, ne verr√† piantumato un altro.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’