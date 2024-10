Cade con la mountain bike nei boschi di Coli: ciclista recuperato dai soccorritori

Il Soccorso alpino Monte Alfeo e i vigili del fuoco di Bobbio sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, in località Araldi di Coli per recuperare un ciclista rimasto ferito. Stando alle prime informazioni raccolte si tratta di un 52enne di nazionalità argentina residente a Piacenza che, nei pressi della pineta di Sant’Agostino, avrebbe perso il controllo della due ruote cadendo a terra e rimediando un trauma a un ginocchio. Sul posto anche l’auto infermieristica di Bobbio che ha condotto il ferito all’ospedale del capoluogo della Val Trebbia: fortunatamente il ciclista non è in pericolo di vita.