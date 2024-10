Piacenza partecipa, al primo posto in classifica “Insieme per i Giardini Merluzzo”

Ambiente, cura dei parchi, valorizzazione dei quartieri, accessibilità e sicurezza stradale. Sono questi i veri vincitori del percorso di coinvolgimento della cittadinanza che ha accompagnato il primo bilancio partecipativo del Comune di Piacenza.

“La classifica nasce dal voto dei cittadini” ha specificato l’assessore alla Partecipazione Serena Groppelli durante la cerimonia organizzata nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi. Sono stati 1.551 i votanti che hanno partecipato alla consultazione dal 12 settembre al 5 ottobre. Da segnalare la bassa affluenza da parte delle fasce più giovani della popolazione.

I cittadini hanno potuto votare tra trenta differenti progetti selezionati da un’apposita commissione tra i 48 presentati. I primi sette saranno finanziati e progettati all’interno del bando partecipativo. “Un bellissimo esempio di condivisione e di partecipazione da parte di tutta la città” ha sottolineato Groppelli.

Ad aggiudicarsi il maggior numero di preferenze (con 528 voti complessivi) il progetto “Insieme per i Giardini Merluzzo” sostenuto dall’associazione Quartiere Roma con l’obiettivo di rendere sempre più bello e vivibile il piccolo polmone verde nel centro città. “Siamo tanto felici – commenta Elisabetta Paraboschi -, da anni lavoriamo per un recupero dei Giardini Merluzzo. Il progetto prevede il cambio delle panchine, una migliore illuminazione, la sistemazione di aiuole e dei vialetti e, perché no, anche la realizzazione di un piccolo percorso botanico per valorizzare un’area preziosa non solo per il quartiere, ma per l’intera città”.

Al secondo posto tanti applausi per il progetto sostenuto da Fiab Piacenza con al centro la sicurezza stradale dei ciclisti a piazzale Genova. “Basta soste selvagge e maggiore attenzione alla sicurezza dei ciclisti – sottolinea Silvano Pozzi -. Il numero di voti ricevuti evidenzia ancora una volta che il tema della sicurezza stradale per i piacentini è prioritario”.

All’ultimo gradino del podio il progetto “We Can Lab” realizzato da insegnanti e studenti al parco Monte Cucco dove verranno create due aule didattiche e un anfiteatro all’aperto, luoghi dove fare scuola basati sull’apprendimento attraverso esperienze svolte fuori dalle mura scolastiche.

Tra gli altri quattro progetti che verranno finanziati c’è anche “Facciamolo diventare un vero parco” proposto da Legambiente Piacenza nell’area a lato del centro commerciale Galassia che al momento, a parte qualche recente piantumazione lungo i sentieri, si presenta quasi completamente come un grande prato. “L’intervento – ha spiegato Laura Chiappa – ha il doppio scopo di incrementare le presenze arboree da un canto e dall’altro iniziare a costruire l’identità del luogo verso la possibilità di diventare un parco urbano, se pur di ridotte dimensioni”.

Saranno finanziati anche “riqualificare e ristrutturare la biblioteca di strada” all’Infrangibile in via Serravalle Libarna, angolo via Tortona; “Vivere insieme Spazio 4.0”; e “Bosco urbano di Piacenza” da realizzare nella zona 3 della città.

“Adesso inizia la fase operativa – conclude Groppelli -: Verranno infatti avviate le collaborazioni per la realizzazione dei sette progetti finanziati. Si tratta di interventi dei quali dovremo prenderci sempre cura anche in futuro”.

La classifica

Al primo posto, “Tutti insieme per i Giardini Merluzzo”, afferente alla zona 7 (centro storico, via Taverna, via Roma, piazza Cittadella, Cheope), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 528 voti.

Secondo classificato “Ciclisti più sicuri in piazzale Genova”, sempre inerente alla zona 7, costo preventivato 20 mila euro, con un totale di 517 voti.

Sul terzo gradino del podio “We can LAB”, rientrante nella zona 2 (Quarto, Vallera, Pittolo, La Verza, San Bonico, Besurica), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 418 voti.

Al quarto posto, “Bosco urbano di Piacenza”, con riferimento alla zona 3 (viale Dante via Veneto, Piacenza Sud, Galleana, Stadio), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 416 voti.

Sesti in graduatoria, i proponenti di “Vivere insieme Spazio 4.0”, afferente alla zona 4 (Farnesiana, Baia del Re, San Lazzaro), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 350 voti.

Al settimo posto, “Rinnoviamo la Biblioteca di strada”, zona 1 (Sant’Antonio, Veggioletta, Borgotrebbia, Infrangibile), costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 332 voti.

Ottavo in classifica, settimo tra i progetti ammessi a finanziamento, “Facciamolo diventare un vero PARCO”, inerente alla zona 3, costo preventivato 30 mila euro, con un totale di 292 voti.

Si era originariamente classificato al 5° posto, con 374 voti complessivi, il progetto “Ciclabile sicura da via San Bartolomeo a via Campagna”, rientrante però nella zona 7 che contava già due progetti selezionati al primo e secondo posto in graduatoria. Di qui, nel rispetto del regolamento per una equilibrata ripartizione territoriale dei progetti ammessi a finanziamento, lo slittamento in classifica.

