Villanova, potrebbe scattare il cantiere per la soppressione di tre passaggi a livello

Dopo una lunga attesa, i prossimi mesi potrebbero segnare la svolta nel progetto di soppressione dei tre passaggi a livello (su nove attivi) lungo il tratto villanovese della linea Fidenza-Cremona.

Se da fine 2019, momento in cui è stata siglata la convenzione tra ente locale, Provincia di Piacenza ed Rfi, nulla di visibile è stato fatto, ora dovrebbe smuoversi qualcosa. L’intervento, di oltre 13milioni di euro, porterebbe alla soppressione dei passaggi a livello ubicati in via Stradelli a Mattina, via Picasso Ratto e via Repubblica, oltre alla realizzazione della conseguente viabilità alternativa: un sovrappasso in via Repubblica e un sottopasso ciclopedonale, un nuovo tratto stradale in affiancamento alla linea ferroviaria che permetterà di bypassare il passaggio a livello di via Picasso Ratto e l’ampliamento di via Mottaiola. Oltre ad evitare le attese di passaggio dei convogli, la viabilità alternativa, dovrebbe consentire di raggiungere il capoluogo, ma anche le frazioni di Cignano e Soarza, con una facilità maggiore e con migliori possibilità.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ