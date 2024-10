Cantiere sul marciapiede in via Giordani, alunni in strada: “Situazione pericolosa”

I bambini a piedi, con lo zaino in spalla e i genitori accanto, si dirigono verso la scuola elementare Giordani in attesa del suono della campanella. Una scena che potrebbe apparire ordinaria, se non fosse per un dettaglio allarmante: il “viavai” di alunni e famiglie avviene praticamente in mezzo alla strada, con le auto e gli autobus che si contendono lo stretto spazio della carreggiata. Succede nel tratto di via Giordani all’angolo con lo stradone Farnese, dove un cantiere – avviato per il rifacimento della facciata di un edificio privato – occupa totalmente il marciapiede per alcuni metri, senza una corsia alternativa per i pedoni.

Questa situazione è stata evidenziata da diversi genitori della scuola, e il consigliere comunale Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) ha chiesto depositato un’interrogazione in quanto “cantieri di questo tipo dovrebbero avere impalcature che permettono di passare al di sotto, garantendo la protezione dei passanti e il loro libero transito. Si tratta di un tratto molto frequentato dai bambini insieme ai loro genitori, una situazione che quindi crea una condizione di pericolo e di totale mancanza di sicurezza. Mi domando: alla luce di tutti i fatti che accadono, il Comune di Piacenza vuole davvero rendersi responsabile di situazioni di questa gravità? Il cantiere è privato, ma l’ente pubblico – prosegue Trespidi – ha l’obbligo di vigilare”.

In risposta, il vicesindaco Matteo Bongiorni fa sapere che “in seguito alla segnalazione, il Comune ha contattato la ditta ed è in programma l’apertura del telo per il passaggio pedonale in sicurezza nel lato del cantiere in via Giordani”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: