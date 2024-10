Dall’America alla Val Tidone sulle tracce dei parenti emigrati oltre un secolo fa

Dall’America a Castel San Giovanni per riscoprire le radici familiari. Clarence e Marilyn Richard sono partiti dal Canada per ripercorrere la storia dei loro avi, che esattamente cento anni fa lasciarono Castel San Giovanni in cerca di fortuna. A unirsi a loro è stata Katherine Simmonds, giunta dalla California. I tre discendenti hanno voluto incontrare alcuni parenti, rintracciati grazie ai social media, e hanno avuto anche l’occasione di raccontare la storia della loro famiglia alla sindaca Valentina Stragliati.

Durante il loro soggiorno, una delle tappe più significative è stata la visita alla Collegiata, dove i loro antenati si sposarono prima di emigrare, senza mai più fare ritorno a Castel San Giovanni.