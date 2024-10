Farini valorizza le tradizioni a base di patate: al via un corso dedicato ai piatti De.Co

Torta di patate, gnocchi di patate, polenta di patate, pane di patate al forno e fritto. Ecco i cinque piatti tradizionali di Farini che hanno la denominazione comunale (De.co). Piatti semplici, poveri, ma gustosi e sostanziosi che nel tempo non hanno mai perso il loro appeal. Sono infatti stati sempre presenti nelle case dei farinesi e protagonisti delle feste di paese ad essi dedicate ed ora saranno ancora più valorizzati con una nuova iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Farini.

IL CORSO

Nel nuovo anno partirà infatti un corso di cucina alla scoperta delle tradizioni culinarie che hanno come ingrediente fondamentale le patate, uno dei prodotti della terra più coltivati in alta valle e di cui Mareto ne diventa capitale ogni anno ospitando la mostra delle patate, appuntamento che si è tenuto anche quest’anno a fine settembre.

TRE APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE LE RICETTE

Il corso di cucina si comporrà di tre appuntamenti serali di 3 ore ciascuno per scoprire l’utilizzo delle patate in cucina attraverso le ricette dei prodotti e piatti de.co. Sarà condotto dal gastronomo e divulgatore Marco Furmenti, friulano, esperto del settore e che, insieme all’amministrazione comunale di Farini e al sindaco Marco Paganelli, sta analizzando tutti i disciplinari di produzione dei cinque piatti de.co perché siano attuali e attuabili perché non si perda la possibilità di produrli.

Il corso, che ha l’appoggio di InfoDeco.it, si terrà nella cucina del municipio di Farini in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].