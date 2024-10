Motridal: sfida tra 27 giovani ingegneri per la creazione di un macchinario

Studenti di Ingegneria meccanica del Politecnico hanno partecipato alla prima edizione della “Design Challenge” presso Motridal, azienda piacentina leader nella progettazione e costruzione di sistemi per il trasporto di materiali sfusi e spirali metalliche.

LA SFIDA

Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di un macchinario in miniatura per trasportare riso tra un punto di carico e un punto di scarico. Nel punteggio finale venivano considerati tre fattori: la quantità di riso trasportato, la distanza e l’elevazione raggiunta.

Svelata la sfida, ai ragazzi è stato mostrato il materiale con cui mettere in pratica le loro idee: legno, cartone e viti. Parte della sfida è stata l’economicità del macchinario. Infatti i partecipanti hanno potuto acquistare ulteriore materiale tramite una valuta virtuale, ma al costo di sacrificare punti preziosi nella valutazione finale.

Un compito non da poco: per dar vita ai macchinari in un tempo così breve, i giovani hanno dovuto far leva su intuito, creatività e applicare le conoscenze maturate nel percorso di studi.

La competizione, inizialmente timida, si è subito accesa e i ragazzi hanno lavorato a un ritmo via via più serrato per arrivare al risultato. In quello che sembrava un attimo si è arrivati al momento della valutazione.

Durante la prova finale, i prototipi sono stati provati per trasportare realmente del riso sotto l’attenta valutazione della giuria, composta da tecnici Motridal, che ha stilato infine la classifica. Alle squadre migliori sono stati assegnati premi utili al proseguimento della loro carriera universitaria e professionale.

Nonostante la natura competitiva dell’evento, i ragazzi sono stati aperti e cooperativi anche tra i diversi gruppi, scambiandosi materiale, consigli e incoraggiamenti, in un’atmosfera sportiva ma conviviale.

“Motridal Design Challenge nasce dalla volontà di coinvolgere gli studenti universitari offrendo loro un’esperienza formativa di una giornata in cui possono mettere in pratica le loro conoscenze e la loro creatività”, spiega l’Ad di Motridal.

“L’evento è stato l’occasione per gli studenti di uscire dalla routine universitaria e conoscere il settore metalmeccanico piacentino, di cui Motridal fa parte”.

Motridal è stata piacevolmente sorpresa dal grande numero di adesioni all’evento, un segno che iniziative pratiche legate al settore sono ancora in grado di catturare l’entusiasmo dei giovani. Dato il successo dell’edizione pilota, Motridal punta ad organizzare una seconda edizione della “Design Challenge” il prossimo anno.