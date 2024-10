Tenta di vendere il furgone, il proprietario dell’autosalone glielo ruba: via al processo

Artigiano piacentino cinquantenne nel 2016 aveva portato il suo furgone ad un autosalone per venderlo. Il mezzo era stato lasciato in conto vendita e il titolare dell’autosalone ne avrebbe approfittato per venderlo ad un sardo. A tutt’oggi il furgone, un Fiat Fiorino illecitamente percorre le strade dell’isola.

Lo scorretto titolare dell’autosalone non ha mai risarcito e il proprietario del mezzo era lunedì scorso in tribunale a testimoniare l’accaduto: “Avevo portato nel 2016 il Fiorino ad un autosalone di Pontenure in conto vendita – le sue parole -, dopo qualche mese avevo chiesto di riaverlo perché mi serviva e il titolare ha cominciato a raccontare che aveva usato il mezzo che c’era stato un guasto, che era dal meccanico. Prendeva tempo, fino a quando mi ha telefonato un tizio dalla Sardegna dicendo di regolarizzare il leasing del furgone che lui lo aveva comprato per 4.500 euro. Il venditore era anche andato alla procura dicendo che aveva regolarizzato tutto, ma il leasing non è stato mai pagato che io sappia e io il fugone non l’ho più visto e nemmeno il suo corrispettivo in denaro”.

Il giudice Federico Baita ha rinviato a gennaio l’udienza convocando a testimoniare a Piacenza il compratore sardo del furgone. L’imputato titolare dell’autosalone (che nel frattempo ha chiuso i battenti) accusato di appropriazione indebita non si è presentato in aula.