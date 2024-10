Tossicodipendente fa da autista a un spacciatore: condannato a sei mesi

Tossicodipendente piacentino fa da autista per uno spacciatore, anche lui piacentino, e lo accompagna in auto in via Cerati per vendere un etto di hashish. Condannato ieri per spaccio in concorso a sei mesi.

I fatti ricostruiti dal pm sono avvenuti nel 2019. Lo spacciatore (che ha scelto altro iter processuale) accompagnato dall’amico (imputato nel processo) avrebbe raggiunto Miradolo, acquistato droga da un pusher del posto e raggiunto in auto con l’imputato alla guida via Cerati a Piacenza. Qui però la compravendita aveva avuto una complicazione. Lo spacciatore aveva riconosciuto il luogotenente dei carabinieri Roberto Guasco ed era fuggito a piedi infilandosi in un centro commerciale nelle vicinanze.

L’autista aveva invece raggiunto via Taverna consegnando l’auto al suo proprietario: Il pm Emilio Pisante al termine della sua requisitoria aveva chiesto sei mesi. L’avvocato difensore ha chiesto l’assoluzione sostenendo: “È forse un reato frequentare cattive compagnie? Del mio assistito di sicuro si sa che ha portato la macchina da via Cerati a via Taverna, chiedo quindi l’assoluzione”.