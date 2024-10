Cimitero di Piacenza, in arrivo il totem informativo. Siepe per campo musulmani

Dovrebbe arrivare entro una decina di giorni il totem al cimitero urbano di Piacenza che consentirà ai visitatori di cercare le tombe attraverso nome e cognome del defunto. La conferma arriva da Luca Sarzina, responsabile del settore cimiteriale per Sanitaria servizi ambientali srl (la ditta che attualmente gestisce il cimitero di Piacenza e quelli frazionali): in vista delle festività dei santi e dei morti i cimiteri del comune infatti sono oggetto di una serie di lavori che – in alcuni casi – erano stati già avviati nelle scorse settimane.

“È stata una miglioria offerta in sede di gara e quindi a carico nostro, non del Comune – spiega Sarzina – ed entro dieci giorni verrà installato nell’ingresso centrale del cimitero, nel corridoio coperto da cui si accede agli uffici. In pratica il totem, collegato alla rete Wi-Fi, consentirà la ricerca dei defunti attraverso nome e cognome e verrà anche utilizzato per la diffusione di messaggi e informazioni inerenti le strutture”.

“Grazie alla comunità islamica è stata piantata una siepe che circonda il campo dei musulmani – continua Sarzina – stiamo inoltre predisponendo nuovi annaffiatoi dato che dei 300 consegnati lo scorso anno ne saranno rimasti una quindicina. E infine abbiamo provveduto alla tinteggiatura del muro esterno del cimitero di Sparavera a Mortizza”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’