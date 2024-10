Nuova bretella autostradale a Castel San Giovanni, attesa la svolta dal primo dicembre

Addio alla scritta Satap. Dal primo dicembre sul cartello dell’uscita dell’A21 per Castel San Giovanni, come sui cartelli di tutta la tratta della Torino Piacenza, comparirà la sigla ITP che sta per Ivrea Torino Piacenza. Dal primo dicembre infatti il nuovo gestore dell’A21, il Consorzio Stabile Sis della famiglia Dogliani, subentrerà operativamente nella gestione dell’autostrada Torino Piacenza con l’obbligo, tra l’altro, di costruire la tangenziale nord ovest di Castel San Giovanni. Una data che dovrebbe coincidere con una decisa accelerata per il progetto.

“NON SIAMO INDAGATI”

Relativamente all’inchiesta, che ha interessato anche il Consorzio Stabile Sis della famiglia Dogliani, su presunte mazzette pagate a funzionari Anas per pilotare appalti per la realizzazione di infrastrutture tra Veneto e Lombardia i legali hanno diramato una nota.

“Non siamo indagati – fanno sapere i legali del Consorzio Stabile Sis – né come società né come dirigenti o amministratori. Gli uffici societari – aggiungono – non sono stati interessati da alcuna perquisizione o sequestro da parte di organi di polizia giudiziaria. Questi ultimi hanno provveduto esclusivamente all’acquisizione di documentazione aziendale, anche contabile pertinente all’indagine in corso, ai sensi dell’articolo 248 del codice di procedura penale”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’