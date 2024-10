Svolta sull’ex ortomercato: niente parcheggio, ma stazione di ecobus

Esce dal letargo la pratica Terrepadane: approvato nel 2016 (giunta Dosi), revisionato nel 2019 e poi ancora nel 2021 (giunta Barbieri), l’accordo per la riqualificazione della maxi area (123mila metri quadrati) dell’ex consorzio agrario tra piazzale Roma e via Pennazzi si rimette in pista con una novità sostanziale che riguarda l’adiacente porzione di area comunale (12mila metri quadrati), all’imbocco di via Colombo, dove sorgeva il mercato ortofrutticolo.

Se l’amministrazione Barbieri, che della struttura aveva deciso la demolizione dandovi corso nel 2021, voleva farci un parcheggio da 194 posti auto, la giunta Tarasconi opta per una differente destinazione: sarà la stazione di ricarica degli autobus elettrici previsti dal progetto di trasporto rapido di massa (cosiddetto metrò leggero, cioè il collegamento veloce da piazzale Marconi all’università Cattolica di San Lazzaro e alla sede del futuro ospedale in zona Farnesiana) finanziato con i 26 milioni arrivati dal ministero dei Trasporti.

La svolta è contenuta nella modifica dell’originario accordo di programma tra Comune e Terrepadane deliberata ieri dalla giunta e ora attesa al vaglio consiliare (domani in commissione, quindi in Aula).

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ