Tenta di rubare materiale elettrico da un’isola ecologica: 22enne nei guai

Si era introdotto all’interno dell’isola ecologica Iren di via Pastore a Piacenza (zona Farnesiana) con l’intento di trafugare materiale elettrico. Ma in pochi minuti è stato fermato in flagranza da due pattuglie di Sicuritalia, prontamente giunte sul posto: il protagonista della vicenda, un giovane di 22 anni, è sato successivamente affidato ai carabinieri.

L’episodio si è verificato intorno alle 22.00 di martedì 15 ottobre.