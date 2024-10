Tatuaggio e piercing: un corso di formazione dedicati agli aspetti di sicurezza

Il dipartimento di sanità pubblica promuove un corso di formazione dedicato alle attività di tatuaggio e piercing: aspetti di sicurezza.

La formazione è rivolta ai professionisti del settore per fornire le conoscenze necessarie alla gestione del rischio nell’ambito di queste pratiche. Il corso si articola in tre incontri in presenza (martedì 12 novembre dalle 8.30 alle 13, venerdì 15 novembre dalle 8.30 alle 14 e martedì 26 novembre dalle 8.30 alle 18) che si svolgono nella sede del centro servizi per il volontariato Emilia – Svep – di via Primo Maggio 62 a Piacenza.

Per iscriversi e avere informazioni è possibile prendere contatto con la segreteria organizzativa (0523.317930 [email protected]).

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito dell’Ausl nella sezione dedicata.

Saranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo fino a esaurimento posti e sarà data priorità agli operatori con domicilio o residenza nelle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia e Modena.