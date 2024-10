Tentativi di truffa con il finto profilo di Katia Tarasconi: la sindaca mette in guardia

“Questo che vedete in foto è un profilo falso. Qualcuno ha rubato la mia identità e le mie immagini allo scopo di truffare persone, magari che conosco o che mi conoscono, contattandole tramite Messenger”.

Inizia così il post su Facebook che la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ha rivolto ai piacentini in seguito ad alcuni tentativi di truffa. Tarasconi ha invitato tutti gli utenti di social network a non accettare richieste di amicizia (segnalandole invece alle autorità competenti con la motivazione “furto di identità”) dal profilo Facebook @katia.tarasconi.202, che riporta la sua immagine e l’indicazione “sindaco di Piacenza”. Si tratta in tutto e per tutto di un falso in alcun modo riconducibile o gestito dal rpimo cittadino.

“Ringrazio – prosegue Tarasconi – le persone che mi hanno avvisata, tra cui alcuni cittadini che hanno chiamato in Comune stamattina per chiedere spiegazioni: avendo aderito a questa presunta richiesta di amicizia da parte del finto profilo, hanno iniziato a ricevere messaggi invasivi e poco chiari. Mi sono già rivolta alla polizia postale e delle Telecomunicazioni – rende noto la sindaca anche attraverso le sue vere pagine Facebook e Instagram – per denunciare questo fatto e un altro, grossolano tentativo di truffa via WhatsApp, utilizzando il mio nome e addirittura quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Occorre molta attenzione, ma moltiplicando le segnalazioni possiamo contrastare questo odioso reato”.