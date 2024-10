Fumo nell’abitacolo, poi l’incendio: salvi per un soffio marito, moglie e due cani

Scendono appena in tempo dall’auto che prende fuoco. Brutta avventura per marito, moglie e due cani nella serata di oggi, 18 ottobre. Mentre percorrevano la strada di Gossolengo a bordo di una Lancia Ypsilon hanno visto uscire fumo nero bocchette dell’aria e dall’autoradio. L’uomo ha estratto la radio e nell’abitacolo è entrata una fiammata. La coppia e i loro cani hanno fatto appena in tempo a scendere dalla vettura. Un attimo dopo la macchina era completamente avvolta dalle fiamme. Lanciato l’allarme, sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco. L’incendio è stato spento, ma l’auto è andata distrutta. Illesi i coniugi e i due animali.