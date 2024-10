Pomodoro a Piacenza: raccolta ancora in corso, situazione drammatica

A metà ottobre, in provincia di Piacenza, si vedono in giro ancora i camion carichi di pomodoro e le macchine semoventi nei campi autunnali. Questi segni raccontano di una campagna anomala, iniziata con gravi difficoltà a causa delle intense piogge primaverili, che hanno impedito i trapianti nei tempi canonici.

pomodoro a piacenza: situazione grave

Dopo un’estate piovosa, la situazione non è migliorata. Le piogge incessanti di settembre e ottobre hanno ulteriormente ritardato la raccolta. Questo ha portato a un calo produttivo stimato tra il 25% e il 30%, con un aggravio di costi per gli agricoltori.

Filippo Arata, presidente di Ainpo, conferma che le tasche degli agricoltori sono vuote, con ricavi in calo del 40% rispetto all’anno precedente. La necessità di interventi fitoiatrici ha aumentato ulteriormente i costi, mentre il prezzo del pomodoro non riesce a compensare le perdite.

Pierluigi Arata di Asipo sottolinea che la situazione è critica, con 200 ettari ancora da raccogliere, ma il maltempo rende incerta la raccolta. Anche le fabbriche di trasformazione, come Steriltom, cercano personale per prolungare la campagna, consapevoli delle sfide.

La piovosità record di quest’anno ha creato un’anomalia senza precedenti, colpendo l’Emilia Romagna e portando a situazioni di emergenza. In contrasto, al sud Italia, la scarsità d’acqua rappresenta un problema opposto.

In sintesi, il 2024 si presenta come un “annus horribilis” per l’agricoltura piacentina, evidenziando la vulnerabilità del settore alle fluttuazioni climatiche.