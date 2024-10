Sicurezza in montagna: tre incontri per tutti organizzati dal Cai di Piacenza

Tre serate per un escursionismo consapevole sono state organizzate dalla sezione di Piacenza del Cai (Club alpino italiano). Per il secondo anno torna il ciclo di incontri “In montagna…usa la testa” aperto a tutti e gratuito.

Tre le serate in programma il 22 e 29 ottobre e il 5 novembre.

Si tratta di eventi formativi fondamentali per chi muove i primi passi nel mondo dell’escursionismo e per chi desidera approfondire le tematiche legate alla preparazione e alla sicurezza in montagna.

“Come lo scorso anno, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sull’avventura che intraprenderanno. La montagna è meravigliosa ma ci sono pericoli che non possiamo sottovalutare – ha dichiarato Antonio Vaccari del Cai -. La consapevolezza va alimentata con la conoscenza e quello che cerchiamo di fare fornendo info e modalità per affrontare un’escursione in tranquillità.

L’evento è patrocinato da Comune e Provincia di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano e si avvale della collaborazione con Sport Specialist e il Gruppo Libertà.

Le serate saranno presentate dalla giornalista di Telelibertà Nicoletta Marenghi.

“IN MONTAGNA USA…LA TESTA!”: i tre incontri

Il primo appuntamento, fissato per martedì 22 ottobre alle 21 alla sede del Cai sullo Stradone Farnese, gli istruttori Daniele Dallari e Pierluigi Prazzoli si occuperanno della preparazione dell’escursione, con focus su raccolta delle informazioni prima della partenza, confronto tra siti e applicazioni, meteo e la simulazione della chiamata di soccorso.

La seconda serata in programma martedì 29 ottobre al negozio Sport Specialist di Via Emilia Parmense a Piacenza, l’istruttore Aldo Scorsoglio si concentrerà sulla preparazione dello zaino e il medico Pasquale Romano sull’alimentazione corretta e l’importanza di un adeguato allenamento.

Infine, martedì 5 novembre, si tornerà alla sede del Cai dove gli istruttori Paolo Cavallanti ed Edoardo Nartelli terranno una relazione dedicata alle escursioni in ambiente innevato in Appennino concentrandosi sull’attrezzatura indispensabile, utilizzo dei ramponcini, come chiamare i soccorsi.

PESTE SUINA E ZECCHE

Durante le serate, si parlerà anche di comportamenti corretti in escursione, affrontando tematiche come la presenza di zecche e la peste suina.

La partecipazione attiva degli ospiti sarà incoraggiata per rendere ogni incontro un’opportunità di apprendimento e condivisione.