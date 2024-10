Studenti in corteo per ricordare Simran: “Più sicurezza nei trasporti”

Un corteo per esprimere solidarietà per la morte di Simran Kumar, la studentessa del Raineri Marcora investita da uno scuolabus all’uscita dalla scuola.

Fra i 100 e i 150 sono stati gli studenti del liceo Cassinari e i lavoratori che hanno raccolto l’invito del Collettivo Controtendenza a radunarsi davanti all’istituto in via Scalabrini per poi raggiungere la piazzetta di via Negri, passando per lo Stradone Farnese e il Facsal.

“Vogliamo rivendicare il nostro diritto ad avere più mezzi e che siano più sicuri – sottolinea la studentessa Estella Dallagiovanna in rappresentanza del Collettivo – non si può morire così, non si può morire a 14 anni. Ma siamo anche qui per manifestare contro il ddl Piantedosi per la libertà di studio e di sciopero”.