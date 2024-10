Controlli Nas: carne scaduta o non rintracciabile, ristorante sanzionato

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione della peste suina africana, i carabinieri del Nas di Parma, in collaborazione con i carabinieri forestali locali, hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante nella zona della Val d’Arda.

A seguito dell’ispezione, sono stati sequestrati 7,5 kg di carne fresca e congelata (di origine bovina e selvatica, non suina), del valore commerciale di circa 200 euro. Parte della carne sequestrata risultava scaduta e parte priva delle indicazioni obbligatorie per la rintracciabilità, in violazione delle procedure di autocontrollo aziendali che regolano la gestione delle scadenze e la tracciabilità delle materie prime.

Nei confronti del legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.