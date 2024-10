“Idee e progetti in rete”: volontari Anpas protagonisti dell’inclusione sociale

Sessantacinque ragazzi in condizioni di disagio aiutati nel processo di inclusione sociale. Obiettivo pienamente raggiunto per il progetto “Conoscere per conoscersi e farsi conoscere”, promosso da Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza, arrivato secondo al Contest 2023 “Idee e Progetti in rete” indetto da Anpas Nazionale, grazie alla collaborazione con le associazioni piacentine Club dei Piccoli di Rio Torto e Centro Riabilitativo Diurno La Girandola – Coopselios.

Il premio di seimila euro è servito per attivare l’iniziativa che si è svolta nel periodo estivo a beneficio delle due realtà, al fine di avviare esperienze sociali con associazioni terze, di uscire dagli schemi abituali, di incontrare luoghi e persone nuove e favorire le attività di persone con disabilità all’aperto e a contatto con gli animali, oltre ad aiutare i ragazzi con disabilità a superare la paura nei confronti della sanità e della cura medica della persona.