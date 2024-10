Imprenditoria femminile, la manager Martucci: “Le donne trovino più consapevolezza”

“Il problema siamo anzitutto noi donne, perché ci manca la consapevolezza di ciò che possiamo fare davvero”. Parola di Susanna Martucci, fondatrice di Alisea, società benefit che progetta e produce oggetti di design creati da materiali di scarto industriale. L’imprenditrice è stato ospite venerdì pomeriggio (18 ottobre) dell’appuntamento “La donna è il futuro” nella sala convegni di Confindustria, in via IV Novembre a Piacenza. L’evento, che è stato presentato dal Centro antiviolenza di Piacenza e moderato da Nicoletta Bracchi del Gruppo Libertà, ha affrontato le sfide che le donne vivono quotidianamente nei vari contesti sociali, dal lavoro alla politica fino alla famiglia.

“Porto la mia esperienza come imprenditrice di prima generazione,” ha proseguito Martucci. “Penso che il futuro sia femminile, ma non solo. La mia storia è simile a quella di altre. A un certo punto della mia vita, mi sono accorta che noi donne siamo scartate da un certo tipo di lavoro, perché, come madri, non possiamo dedicare ogni ora del tempo a quel mestiere. Ci sono ancora molti passi avanti da fare”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: