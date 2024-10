Lupo a spasso nel giardino di una casa a Bettola, in alta Val Nure due cani uccisi

Lupo avvistato e ripreso nel giardino di un’abitazione privata a Roncovero di Bettola. Il filmato è stato girato nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre.

Il lupo che, dopo aver passeggiato nel giardino privato, si è fermato per circa dieci minuti in un campo nelle vicinanze. La direzione del suo sguardo è verso una casa in cui ci sono delle galline, a un centinaio di metri dalla statale di Val Nure. Poi riprende la sua strada, defilandosi tra gli alberi. A segnalarlo è Marco Schiavi, residente nella frazione di Bettola, che ieri pomeriggio ha visto con i suoi occhi e ripreso con il suo telefonino il passaggio del lupo nella sua proprietà.

“Qualche anno fa le segnalazioni e gli avvistamenti mi sembravano talmente lontani, ma credo che ora debbano essere ascoltate quelle persone che hanno vissuto situazioni più serie, di predazioni di cani o di animali da cortile – le parole di Schiavi -. Qui si tratta di sicurezza. Le cose sono cambiate. Non viviamo isolati, su “un bricco”. Credo che chi di dovere dovrebbe prendere provvedimenti e trovare soluzioni”.

Due cani uccisi a Farini

Nei giorni scorsi si sono registrati altri casi di predazione. A Farini, Benvenuto Scagnelli, ha perso due segugi in due settimane. “Di uno è rimasta solo la testa – raccontano i figli -; il lupo si è mangiato anche l’antenna del collare”.

Lupi in azione anche a Ponte dell’Olio, in località Angorgnello, dove Claudio Camminati ha rinvenuto, tra le sue undici capre e pecore, sei capi uccisi, di cui uno sbranato.