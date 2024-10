Maxi appalto dei servizi in Comune: per la giunta in “pole position” Edison

Edison meglio di Iren e di A2a. Non una scelta insindacabile, ma un “positivo orientamento” quello della giunta a favore di Edison nella partita del maxi appalto per la gestione pluriennale di riscaldamento e refrigerazione degli immobili comunali, pubblica illuminazione, semafori, fibra ottica, reti digitali.

piacenza: maxi appalto comunale

Tre le opzioni di Partenariato pubblico privato pervenute in questi mesi, l’amministrazione indica ora una preferenza per Edison. Spetta tuttavia al consiglio comunale l’ultima parola sull’interesse pubblico. Venerdì prossimo in commissione la prima tappa per addivenire alla scelta del promotore, vale a dire l’offerta da selezionare come base per un bando di gara aperto a tutti: se arrivasse una proposta valutata più conveniente per il Comune, il promotore potrà esercitare diritto di prelazione, subentrando al concorrente a patto che faccia proprie le condizioni migliorative messe sul tavolo.

Non tutto è perduto, dunque, né per A2a presentatasi in tandem con Siram, né per la cordata guidata dalla multiutility emiliana Iren e con dentro altre tre società: Getec Italia, “Toscana Light srl” e “Santa Teresa Lighting Renewable Energy srl” del gruppo piacentino Giglio. Fermo restando che altri operatori potrebbero concorrere, e che nel ventaglio di opzioni da sottoporre al Consiglio ci sono anche quelle offerte da Consip, la piattaforma negoziale nazionale per gli appalti nella pubblica amministrazione.

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI PIACENZA