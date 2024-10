Ragazza scende dal bus in lacrime, un uomo portato in caserma

Un uomo di mezza età è stato prelevato dai carabinieri alla fermata del bus di corso Matteotti, in pieno centro a Castelsangiovanni, per essere portato in caserma.

Poco prima dallo stesso bus era scesa una 16enne in lacrime che accusava di essere stata molestata.

La ragazzina durante il viaggio in bus avrebbe chiesto aiuto, tramite telefonino, ai familiari che nel frattempo si sono precipitati alla fermata.

Una volta scesa si sarebbe creato un certo trambusto attorno all’autobus, tanto che il conducente ha chiuso le portiere in attesa dell’arrivo dei carabinieri che hanno prelevato un uomo e lo hanno portato in caserma.