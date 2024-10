“Sicurezza sul lavoro”: da tutto il mondo a Piacenza per il corso della Scuola edile

Da tutto il mondo a Piacenza per un corso di formazione incentrato sulla sicurezza, la geologia e le comunicazioni all’interno del cantiere. Grecia, Francia, Gambia, Malaysia, Romania e Albania: sono solo alcune della nazionalità rappresentate dai quattordici iscritti al percorso d’esame promosso dall’ente Scuola edile di Piacenza.

Un corso che abilita gli operatori che si apprestano a intraprendere attività nel settore delle indagini e delle perforazioni del sottosuolo. I partecipanti – dipendenti di imprese nazionali e internazionali -, secondo la normativa, devono infatti essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle direttive vigenti negli stati dell’Unione europea.

La sicurezza in cantiere

“La sicurezza in cantiere parte dalla formazione e dalla conoscenza degli operatori” sottolinea Massimo Mannini, geologo e formatore d’eccezione durante la settimana di corso promossa dalla Scuola edile. Tra i quattordici partecipanti anche Alessandro Battistelli, dipendente di un’impresa francese e originario di Genova: “Questo patentino è indispensabile perché tra una settimana entreremo nel cantiere in sotterranea per la realizzazione del tunnel Bressanone-Innsbruk”. “Abbiamo già le macchine che ci aspettano – continua – facciamo l’esame e partiamo pronti per metterci all’opera”.

Protocollo d’intesa

Il protocollo di intesa tra Formedil (ente unico formazione e sicurezza), Aif (associazione imprese fondazione) e Anipa (associazione nazionale idrogeologia pozzi per acqua) stabilisce, per gli occupati in azienda, un percorso aziendale di 240 ore in affiancamento ad un tutor già abilitato per l’ottenimento del foglio rosa, seguito da un corso di 40 ore da frequentare presso le Scuole Edili.

Il percorso – effettuato nelle aule della Scuola edile di Piacenza – si è concluso oggi, venerdì 18 ottobre, con l’esame finale seguito da una commissione formata da un docente, dal coordinatore del corso, da un rappresentante dell’Ausl e dal delegato Aif.

Al termine dell’esame i partecipanti hanno ricevuto il patentino di abilitazione che avrà la durata di cinque anni e un attestato di frequenza.