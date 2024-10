Tracce di sangue in via Roma: segnalazione di aggressione, interviene la polizia

In via Roma a Piacenza, stamattina (20 ottobre) due volanti della polizia e la Scientifica sono intervenute a seguito di una segnalazione di aggressione da parte di una donna. Tracce di sangue sono state trovate all’ingresso di un edificio, sul portone e sulla strada. Al momento, le forze dell’ordine stanno cercando di identificare sia l’aggredito che l’aggressore, poiché non sono state ricevute segnalazioni di risse o liti.