Entra a scuola e palpeggia un’impiegata: scappa all’arrivo delle colleghe

Un giovane africano si è furtivamente infilato in una scuola elementare del centro di Piacenza e ha avvicinato all’improvviso un’impiegata palpeggiandola.

La donna ha subito lanciato un grido e l’uomo, incurante delle urla della malcapitata, si è abbassato i pantaloni.

Fortunatamente non è riuscito a portare a termine le sue intenzioni, perché le grida disperate della vittima hanno attirato altre colleghe e maestre che si trovavano nell’edificio scolastico.

Il maniaco all’avvicinarsi del gruppo di donne è fuggito di corsa.

E’ accaduto l’altra mattina in una scuola del centro cittadino intorno alle 9.30 è stato subito chiamato il 113.

Sul posto è accorsa una volante della polizia il cui equipaggio ha raccolto la testimonianza della vittima e quella delle altre dipendenti della scuola.

Il maniaco è stato descritto come un giovane di carnagione scura, altro e magro, probabilmente un africano.

La vittima degli abusi, comprensibilmente scioccata per quanto accaduto, non ha fortunatamente subito lesioni. Le indagini sono in corso.