Alla guida con patente falsa: 36enne denunciato dai carabinieri a Piacenza

Fermato per un controllo a Piacenza in corso Europa, un automobilista ha presentato all’equipaggio del Radiomobile di Piacenza un documento polacco, risultato contraffatto dopo le verifiche.

Il guidatore, uno straniero di 36 anni residente in provincia di Lodi, senza esitare ha presentato la patente di guida, apparentemente rilasciata in Polonia, ma in realtà mai conseguita.

Il documento infatti, è apparso subito falso, e i controlli successivi hanno confermato quanto sospettato dagli operatori. La patente presentava elementi difformi, si notava l’assenza di sistemi di sicurezza rilevabili con luce ultravioletta sulla facciata anteriore e la mancanza di alcune caratteristiche essenziali, non di meno alcuni errori di ortografia della lingua polacca e nessun ologramma. Il documento è stato affidato all’ufficio falsi documentali della polizia locale di Piacenza che ne ha confermato la falsità.

L’uomo, poi, già nel 2022 era stato sanzionato per guida senza patente e denunciato dalla polizia stradale di Cremona per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

In questo caso, per l’automobilista, oltre alla sanzione amministrativa per guida senza patente, e al fermo dell’autovettura, è scattata anche una denuncia per falsità materiale commessa dal privato.