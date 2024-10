Investe una donna di 82 anni e scappa: “Tanto non ti sei fatta niente”

È sabato 6 ottobre, ore 19.30. La signora Maria Rosa Botti, 82 anni, molto conosciuta a Piacenza per il suo storico centro estetico di via Mazzini, sta scendendo dall’auto.

Si trova non lontano da una rotonda su via Boselli a Piacenza e sta per raggiungere il vicino ristorante Angolo 19. Improvvisamente un’auto incolonnata sul lato opposto della via esce di scatto dalla fila di vetture e invade la corsia contraria per effettuare un sorpasso: in questa manovra investe la donna che cade a terra.

Chi è al volante frena, si ferma ma non scende dall’auto. “Mi aiuti!” chiede lei, ma l’uomo la gela con una frase secca: “Tanto non ti sei fatta niente“.

Così racconta la stessa 82enne: “Non dimentico la sua faccia, avrà avuto trent’anni”. Arrivano la polizia municipale e l’ambulanza. La donna viene portata in ospedale e operata al bacino e al femore. Ora si trova in attesa di riabilitazione nella clinica di Ponte dell’Olio, dopo che le condizioni si saranno stabilizzate.

Al momento è in carrozzina.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ