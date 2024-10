La rocca di Borgonovo torna a risplendere con l’installazione dei fari

Le mura del fossato e dell’antica rocca di Borgonovo, ora sede degli uffici comunali, finalmente tornano a illuminare la notte: sono già in corso i lavori per il posizionamento di 10 fari a led che valorizzeranno il profilo dell’edificio. La nuova installazione permetterà di tagliare la bolletta energetica, un risparmio sostanzioso in termini di costi (cosumano un terzo rispetto ai vecchi fari ai vapori di sodio che in passato illuminavano l’antico maniero). Non resta che attendere la fine dei lavori e ammirarne il risultato.