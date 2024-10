Lascia il cane sotto la pioggia battente: 50enne denunciato per maltrattamenti

Abbaiava disperato sotto i violenti temporali di questi ultimi giorni, ma non aveva alcun riparo nel recinto adiacente all’abitazione dove era stato rinchiuso.

E così un cittadino ha dato l’allarme e quella segnalazione ha finito per procurare guai al proprietario, un 50enne che viveva in un’altra abitazione fuori provincia.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Castel San Giovanni per maltrattamenti su animale “per aver lasciato il cane nel recinto in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze” si legge nella nota dell’Arma.

Nel comune di Castel San Giovanni sono arrivati i carabinieri della locale stazione che accertato lo stato di “abbandono” del cane hanno chiesto l’intervento delle guardie zoofile di Agazzano.

I militari hanno trovato il cane, un meticcio femmina, di circa un anno, di colore bianco-nero, pelo lungo, fradicio e sofferente. L’animale era tenuto in uno spazio recintato adiacente alla casa completamente privo di riparo e cuccia adeguata per difendersi dalle intemperie.

Il fondo del recinto era completamente bagnato, privo di qualsiasi spazio asciutto, non era presente alcuna ciotola per il cibo e l’acqua era disponibile in un secchio che raccoglieva acqua piovana.

Il cane è stato recuperato da una guardia zoofila del nucleo di Agazzano e portato in un canile. L’uomo, invece, è stato denunciato e dovrà rispondere di maltrattamenti.