Via Emilia Pavese, ferito un motociclista di 20 anni dopo lo scontro con un’auto

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in via Emilia Pavese a Piacenza. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state un’auto e una moto: ad avere la peggio è stato proprio il motociclista, un giovane di 20 anni, che in seguito all’impatto è sato sbalzato compiendo un volo di parecchi metri per poi finire a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto medica del 118, oltre agli agenti di polizia locale per i rilievi.

Il ferito, in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stato traportato all’ospedale. L’incidenti e le operazioni di soccorso hanno causato lievi disagi alla circolazione.