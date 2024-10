L’ex Inter Fabio Macellari a processo per droga: “Mai spacciato, oggi sono un altro”

L’ex giocatore di serie A Fabio Macellari imputato per una vecchia vicenda di stupefacenti. Secondo un’indagine dei carabinieri di Bobbio, nel 2018 l’ex calciatore dell’Inter, del Cagliari e del Bologna (passato alla Bobbiese a fine carriera) avrebbe ceduto piccole dose di cocaina ad alcuni amici nell’ambito di un consumo di gruppo.

Il processo è stato celebrato nei giorni scorsi. Una testimone ha negato di aver ricevuto da lui stupefacenti. Macellari non era in aula, ma contattato telefonicamente ha dichiarato: “Non ho mai spacciato, né ceduto droga per soldi”. E aggiunge: “Oggi sono un’altra persona”.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’