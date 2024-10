Paga 2.500 euro per avere una patente, ma viene truffato: tre uomini nei guai

Aveva sborsato 2.500 euro per avere una patente, ma è stato a sua volta truffato visto che la patente non è mai arrivata: vittima del raggiro un operaio di 46 anni di origini straniere, il quale si è rivolto ai carabinieri della stazione di Piacenza Levante per denunciare l’accaduto.

prima la promessa, poi il pagamento e infine “la fuga”

L’uomo aveva conosciuto lo scorso marzo all’interno di un bar cittadino un giovane che gli aveva indicato un conoscente come colui che lo avrebbe aiutato a conseguire la patente di guida. La proposta era allettante, considerato che l’operaio avrebbe evitato studio ed eventuali bocciature. Dopo circa una settimana il 46enne ha incontrato di nuovo il ragazzo che aveva conosciuto e il suo complice, con quest’ultimo che gli ha fornito le indicazioni su come procedere. L’operaio, dopo qualche giorno, gli ha consegnato 2.500 euro in contanti, con la promessa che avrebbe ricevuto la patente di guida entro tre mesi. La vittima, dopo circa quattro mesi di attesa, ha cercato di mettersi in contatto con l’uomo che gli avrebbe dovuto consegnare la patente, il quale nel frattempo si era reso irreperibile.

le denunce

Da qui la denuncia ai carabinieri, le indagini e gli approfondimenti dei militari della stazione di Piacenza Levante che hanno portato alla scoperta e all’identificazione dei truffatori. Si tratta di tre uomini di 74, 48 e 46 anni residenti in città: risponderanno all’autorità giudiziaria di truffa.