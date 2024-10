Premio “Buone Pratiche 2024”: Piacenza ottiene la menzione speciale

Piacenza riceve una menzione speciale al Premio “Buone Pratiche 2024” relativo al bando “Piacenza 2030 – UAU PC!”, per la valorizzazione artistica e culturale del territorio attraverso l’arte urbana, in occasione della seconda edizione del Festival “City Vision – Stati Generali delle città intelligenti”. “Un riconoscimento significativo per la nostra città – evidenzia l’assessore Brianzi, presente all’evento – in termini di politiche e azioni per la sostenibilità a 360 gradi”.

Di piacenza e del suo impegno come primo Comune emiliano-romagnolo ad aderire alla Rete dei Comuni sostenibili si è parlato anche durante la presentazione della Guida dei Comuni Sonstenibili 2024, dove l’assessore Brianzi ha illustrato le iniziative che la città intende perseguire in merito agli obiettivi di Agenda 2030, con particolare riferimento ai percorsi di turismo sostenibile e inclusivo. L’assessore ha puntato l’attenzione sulle strategie attuate da Piacenza per attrarre i giovani talenti nel settore pubblico, dando spazio ai progetti con talenti ad elevata specializzazione (come “Stay Jude”).