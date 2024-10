Una folla commossa e le maglie di Inter e Piace per l’ultimo saluto a Gigi Rocca

Una folla enorme ha circondato di affetto i suoi cari questo pomeriggio al funerale che si è svolto nella Basilica di Sant’Antonino. Luigi “Gigi” Rocca, ex calciatore e allenatore, scomparso a seguito di un malore fatale a soli 61 anni, ha lasciato un vuoto enorme in tutti quelli che lo avevano conosciuto e ne avevano subito apprezzato (impossibile non farlo) gentilezza, disponibilità e generosità.

Appena mezz’ora prima il “suo” Piacenza lo aveva omaggiato allo stadio “Garilli” con un minuto di silenzio prima della partita contro il Sasso Marconi, accompagnato da un lungo applauso.

Alla cerimonia funebre hanno partecipato tanti ex biancorossi come Totò De Vitis, Settimio Lucci, Rino Gandini, Francesco Turrini, Alberto Galandini e Julien Rantier, l’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati, il delegato provinciale Figc Angelo Gardella e i soci dell’associazione William Bottigelli, oltre a tanti amici come “Batman” Sgorbati, Massimo Mazza, Ferruccio Abelli, dirigente che lo andava a prendere a Perino per gli allenamenti, Mario Sparzagni, allenatore del Podenzano che ha ricordato quando “esordì in prima squadra a 15 anni e segnò un bellissimo gol con la Frassati”, Francesco Ghidini dg dell’Agazzanese in cui Rocca giocò come amatore e tantissimi ex compagni di squadra, a Daniele Bernazzani dell’Inter.

Proprio il Piacenza e l’Inter, due delle principali squadre con cui Rocca giocò durante la carriera, sono state il simbolo dell’ultimo saluto con le maglie portate dalla famiglia e poste sulla bara: la “8” nerazzurra con il nome Gigi e la “10” biancorossa con il cognome Rocca.