Vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid, proseguono gli appuntamenti sul territorio

Proseguono anche a novembre gli appuntamenti sul territorio per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid messa a disposizione gratuitamente per i cittadini.

Durante le sedute aperte e gratuite riservate a determinate categoria di cittadini è possibile fare la sola vaccinazione antinfluenzale, la sola vaccinazione anti-Covid o entrambe le vaccinazioni contestualmente.

Le prossime date programmate sono:

Lunedì 4 novembre 2024 al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17

al collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17 Martedì 5 novembre 2024 sarà possibile vaccinarsi alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, e all’ ospedale di Fiorenzuola , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17

sarà possibile vaccinarsi alla in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, e all’ , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17 Giovedì 7 novembre 2024 , a Piacenza, è possibile vaccinarsi al Punto prelievi Piacenza della Galleria del Sole dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17 alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2/6

, a Piacenza, è possibile vaccinarsi al dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17 alla a piazzale Milano, 2/6 Giovedì 7 novembre 2024 sarà possibile vaccinarsi alla Casa della Salute e della Comunità di Monticelli in viale Guglielmo Marconi, 3, dalle 15 alle 16.30

sarà possibile vaccinarsi alla in viale Guglielmo Marconi, 3, dalle 15 alle 16.30 Lunedì 11 novembre 2024 al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17 e alla Casa della Salute e della Comunità di Bettola in via De Amicis, 1/A dalle 11 alle 12.30

al collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17 e alla in via De Amicis, 1/A dalle 11 alle 12.30 Martedì 12 novembre 2024 sarà possibile vaccinarsi alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, e all’ ospedale di Fiorenzuola , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17

sarà possibile vaccinarsi alla in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, e all’ , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17 Giovedì 14 novembre 2024 gli open day sono previsti alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2 / 6 dalle 14 -17; al Punto prelievi Piacenza della Galleria del Sole dalle 10 alle 12; alla Casa della Salute e della Comunità di Cortemaggiore in via della Libertà, 6 dalle 15 alle 16.30; alla Casa della Salute e della Comunità di Podenzano via Dante Alighieri, 18/20 dalle 9.30 alle 13

gli open day sono previsti alla a piazzale Milano, 2 / 6 dalle 14 -17; al dalle 10 alle 12; alla in via della Libertà, 6 dalle 15 alle 16.30; alla via Dante Alighieri, 18/20 dalle 9.30 alle 13 Lunedì 18 novembre 2024 al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17

al collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17 Martedì 19 novembre 2024 alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 dalle 15 alle 17 e alla Casa della Salute e della comunità di Carpaneto a piazzale Giuseppe Rossi, 1 dalle 15 alle 16.30

alla in via Seminò 20 dalle 15 alle 17 e alla a piazzale Giuseppe Rossi, 1 dalle 15 alle 16.30 Giovedì 21 novembre 2024 al Punto prelievi Piacenza della Galleria del Sole dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17 alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2/6

al dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17 alla a piazzale Milano, 2/6 Lunedì 25 novembre 2024 al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17; all’ospedale di Bobbio dalle 11 alle 12.30

al collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17; dalle 11 alle 12.30 Martedì 26 novembre 2024 sarà possibile vaccinarsi alla Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, e all’ospedale di Fiorenzuola , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17

sarà possibile vaccinarsi alla in via Seminò 20 dalle 15 alle 17, , nella sede dei Servizi territoriali in via Roma 33 sempre dalle 15 alle 17 Giovedì 28 novembre 2024 alla Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2 / 6 dalle 14 -17; al Punto prelievi Piacenza della Galleria del Sole dalle 10 alle 12

Il calendario è scaricabile alla pagina dedicata sul sito dell’Azienda: https://www.ausl.pc.it/it/focus-e-approfondimenti/vaccinazioni/influenza/calendario-vaccinazione-antinfluenzale

Ulteriori informazioni

Le altre categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e gratuita sono gli operatori sanitari e sociosanitari, le donne in gravidanza, i bambini e adulti con patologie croniche, le persone over 60, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone ricoverate in strutture per lungodegenti. L’elenco completo è consultabile qui: https://www.ausl.pc.it/it/focus-e-approfondimenti/vaccinazioni/influenza/categorie-vaccinazione-raccomandata

I primi riferimenti per la vaccinazione sono i medici e i pediatri di famiglia.

Le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone vulnerabili garantiranno, in collaborazione con i servizi Ausl, la vaccinazione agli ospiti e ai propri operatori. Le donne in gravidanza, in concomitanza con la vaccinazione trivalente (difterite-tetano-pertosse) o la vaccinazione anti Covid-19, potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale nelle sedi dell’Igiene e Sanità pubblica.

Le farmacie convenzionate aderenti possono somministrare il vaccino antinfluenzale a chi ha diritto alla vaccinazione gratuita, purché sia maggiorenne e risultato idoneo a seguito della compilazione del modulo di triage pre-vaccinale.

Chi non rientra nelle categorie per le quali è prevista la gratuità può ugualmente richiedere la vaccinazione, con spesa del vaccino e della prestazione a proprio carico.