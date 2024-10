Alta Val Nure: la magica atmosfera della faggeta immersa nella nebbia

Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno avvolto i boschi di faggio dell’alta Val Nure in un manto autunnale incantevole. Le foglie dei faggi attorno al monte Nero hanno virato verso sfumature dorate e rosse, creando un tappeto multicolore.

In una giornata senza pioggia, con il sole chiuso dalle nuvole che a tratti lascia aprire uno spiraglio, con la forte umidità presente, la nebbia si è insinuata nella faggeta, aggiungendo un tocco di mistero e fascino, rendendo ogni angolo del bosco, un luogo di scoperta.

Oltre i 1.500 metri, i rami degli alberi, ormai quasi tutti spogli, sembrano quasi dei dipinti e l’atmosfera è intrisa di una quiete solenne e contemplativa. La pioggia, ha creato le condizioni ideali per l’ultima crescita dei funghi che emergono dal sottobosco, ciascuno con le loro forme e dimensioni, ogni fungo appare come una piccola gemma nascosta, scoperta solo da chi presta attenzione.

In queste giornate umide e nebbiose, si incontrano, tra le foglie cadute, le salamandre, facilmente riconoscibili per il colore nero brillante con macchie gialle.

L’incontro con questi anfibi, aggiunge un tocco di mistero in più nell’atmosfera magica della faggeta avvolta dalla nebbia.

Servizio di Luigi Ziotti e Marisa Cella