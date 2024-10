Carpaneto: tre immobili confiscati diventano rifugio per donne vittime di violenza

Tre immobili sequestrati e confiscati alla criminalitĂ organizzata sono stati trasferiti al Comune di Carpaneto e saranno utilizzati per finalitĂ sociali, in particolare come “casa rifugio per donne vittime di violenza” , in cui le stesse potranno trovare prima accoglienza, anche con i propri figli, a seguito di allontanamento dalla propria abitazione.

Lo ha reso nota la Prefettura di Piacenza, che attraverso il proprio Nucleo di Supporto ha svolto insieme all’amministrazione comunale del paese tutte le attivitĂ necessarie a consentire l’acquisizione all’Ente dei beni.

La confisca dei beni è avvenuta su disposizione del Tribunale di Genova nell’ambito di un procedimento avviato nel 2014. Tali proprietà sono state confiscate a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza sociale e con disponibilità patrimoniali ben superiori ai redditi dichiarati, in quanto possessori di beni frutto di attività illecite.