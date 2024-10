Castello, il comandante dei carabinieri Danilo Sanità incontra i gruppi di vicinato

Il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Castel San Giovanni, maresciallo Danilo Sanità, ha incontrato i rappresentanti di tutti i gruppi di controllo di vicinato. Una rete ormai consolidata che a Castello conta una decina di gruppi di cui uno, quello del quartiere Poggio Salvini, conta 140 iscritti che comunicano via Whatsapp. Per il comandante Sanità l’incontro è stata una sorta di primo debutto pubblico, visto che a Castello è arrivato nemmeno due mesi fa, a inizio settembre. “Un modo per iniziare a conoscerci” ha detto. “Giusto che ci siano i gruppi di controllo di vicinato e giusto collaborare con le forze dell’ordine. L’importante è – ha aggiunto – che le segnalazioni vengano subito girate alle forze dell’ordine”.