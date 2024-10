Cittadella, avanzano le ruspe: presto sarà abbattuta tutta l’ex autostazione dei bus

Avanzano le ruspe in piazza CittadellaAvanzano a spron battuto i lavori di demolizione in Piazza Cittadella. Da associazioni e cittadini, ma anche dall’interno del cantiere, arrivano immagini eloquenti dello stato delle cose.

Ieri la demolizione della ex autostazione era già al 60 per cento. Viene riferito da fonti interne al cantiere che domani mattina dovrebbe essere completata. Si è proceduto inizialmente nella parte centrale, non portante dell’edificio. Ma è solo questione di tempo per rimuovere anche le murature più esterne, quelle portanti e che preoccupano di più gli ambientalisti per la salute delle piante.

L’ordinanza cautelare del giudice Antonino Fazio dispone che non si debba recare alcun danno a tronchi, rami e radici. Nel frattempo sono stati allestiti dei “quadrati” posti intorno al tronco delle piante, fatti con le stesse pannellature di legno truciolato usato per la palizzata esterna che circonda tutto il cantiere. Tutto avviene sotto la costante vigilanza dei cittadini che vivono in zona o aderiscono al presidio, mai venuto a mancare in questi giorni complicati.

Non sono mancate, in questi giorni, richieste di intervento alla Polizia Municipale per verificare la correttezza delle operazioni, e anche ai carabinieri della forestale e all’Ausl. Non pare ci siano stati riscontri. Intanto sulla palizzata è apparsa la scritta “Vandali”.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ