Comitato Pertite: “Iter in stallo, disinteresse del Comune al parco in città”

“Impossibilità a dialogare con questa amministrazione che, in tema di Pertite, sta dimostrando un disinteresse pressoché totale dribblando sistematicamente le sollecitazioni che arrivano non solo dal Comitato Pertite ma anche dai cittadini che da anni sostengono il progetto per la realizzazione di un parco”.

E’ il comitato stesso a renderlo noto in una conferenza stampa, durante la quale ha ripercorso un breve tratto temporale della vicenda dell’area situata tra via Emilia Pavese, via Primo Maggio e via Stradella.

L’ITER DEGLI ULTIMI MESI

L’8 maggio scorso il comitato venne ascoltato in Commissione 2, preposta ad Ambiente e Territorio, dove fu approvato all’unanimità l’ordine del giorno per richiedere un Tavolo di lavoro tra Comune, Difesa e Demanio.

“Da allora silenzio fino al 26 settembre – spiega la presidente del comitato – quando l’ordine del giorno venne riproposto, ricevendo come risposta dall’amministrazione comunale che il tavolo di lavoro non si poteva fare perché né ministero né demanio avevano risposto ad email e e telefonate”.

INTERLOCUZIONE CON GLI ENTI

“Occorre ricordare che Difesa e Demanio sono gli stessi interlocutori con cui l’amministrazione si è interfacciata per ottenere nelle disponibilità del comune il piano caricatore militare (ora occupato dagli stalli per le corriere), il laboratorio del genio pontieri (a due passi da piazza Cittadella che vorrebbe essere scavata per un parcheggio) e le ex scuderie di Maria Luigia (che ospiteranno il nuovo mercato coperto di piazza Casali) – si legge nella nota del Comitato -. Ci chiediamo perché l’amministrazione comunale non sia riuscita a contattare gli stessi enti per la Pertite”.

“UNA RETE DI PARCHI”

“Realizzare un parco alla Pertite significherebbe portare a compimento quella rete di parchi che con Montecucco, Galleana e parco del Trebbia farebbe da cornice verde alla città – conclude Legambiente – annunciando di ritornare tra la gente con nuove iniziative per riportare al centro dell’attenzione il tema di un parco in città.