Coraggio e femminilità in passerella con il Bra Day: “La malattia non ci può fermare”

C’è il coraggio. C’è la femminilità. Ma ci sono soprattutto loro, in passerella, nel salone monumentale di palazzo Gotico: le donne che non nascondono la malattia, anzi la affrontano a viso aperto. Lo hanno fatto oggi pomeriggio, a Piacenza, con il “Bra Day”, l’ormai tradizionale appuntamento dell’associazione Armonia che si svolge in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dei tumori alla mammella: le partecipanti, circa 20 pazienti operate al seno, hanno sfilato indossando gli abiti della collezione Martino Midali. “Il messaggio deve essere quello di non mollare mai. Se qualche mese mi avessero detto che avrei sfilato a palazzo Gotico, non ci avrei creduto” ha commentato una di loro, Piera Merlo. “Dopo un intoppo come la malattia, si può andare avanti bene. Ci sono nuove cure e terapie che ci permettono di essere qui” ha aggiunto Maria Clara Ghisolfi.

“Sono felice di collaborare alla realizzazione di questo evento – ha detto lo stilista – per incoraggiare tutte le donne a non smettere di sognare”. Al suo fianco, la presidente di Armonia Erika Caffi: “Le donne portano in passerella la femminilità e la libertà”.

Prima della sfilata, si è tenuto un momento dedicato alla prevenzione e al diritto alla salute con i professionisti dell’Ausl di Piacenza. L’incontro è stato moderato da Nicoletta Bracchi del Gruppo Libertà.