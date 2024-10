Costruire un clima di benessere a scuola: ripartito il corso rivolto agli insegnanti

Riflettere sull’importanza del consolidare competenze affettivo-relazionali per promuovere il benessere a scuola, contrastare il disagio e la dispersione scolastica.

Sono questi gli obiettivi del corso di formazione “Ritrovare il senso dell’educare”, rivolto agli insegnanti delle scuole del primo ciclo di Piacenza, promosso dal Comune e organizzato da Coopselios in collaborazione con l’università Cattolica e il centro di ricerca “Care”.

Il percorso formativo, partito ufficialmente giovedì 24 ottobre con il primo incontro, avrà durata triennale e sarà diretto del professore Daniele Bruzzone, ordinario di pedagogia generale e sociale della Cattolica. Il progetto si articola in diverse sessioni formative a carattere laboratoriale, che prevedono l’utilizzo di diversi linguaggi proprio per stimolare un apprendimento che coinvolga non solo il registro cognitivo, ma anche quello estetico ed emozionale.

“I temi al centro di questo percorso – ha spiegato Claudia Molinaroli, coordinatrice del progetto di promozione del benessere a scuola, contrasto al disagio e alla dispersione scolastica – sono i risultati del lavoro di mappatura del bisogno formativo svolto durate gli incontri del tavolo di studio e confronto che coinvolge mensilmente le scuole del primo ciclo della città di Piacenza. Un progetto che da anni si attesta come un importante strumento di arricchimento e prevenzione a scuola”.