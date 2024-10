Le sparisce il cellulare in discoteca a Parma, trovato dai carabinieri a Fiorenzuola

Era a ballare in un locale di Parma, quando si è accorta che il telefono che poco tempo prima era lì, nella borsa, non c’era più.

L’iPhone della diciannovenne parmigiana è stato ritrovato dai carabinieri il mattino seguente nella casa di un operaio ghanese ventottenne di Fiorenzuola. Il giovane ha negato di aver rubato il telefonino, ma sull’apparecchio della ragazza era stata installata la app che localizza il cellullare e il segnale lo mostrava proprio nella casa dell’operaio in Val d’Arda. L’apparecchio era stato inutilmente nascosto sotto il divano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe approfittato della coda all’ingresso della discoteca per sottrarre il cellulare alla diciannovenne, probabilmente sfilandolo dalla borsetta. E lo avrebbe fatto in maniera tanto lesta che lei non se n’è resa conto. Fino a quando non è entrata in discoteca: è lì che la vittima si è accorta che il telefono era scomparso e si è allarmata. Così si è rivolta ai carabinieri, che grazie alla app hanno localizzato il suo iPhone a una quarantina di chilometri di distanza, in una casa indipendente di Fiorenzuola.

Il giovane non ha voluto o saputo spiegare come mai fosse in possesso del cellulare rubato poche ore prima, ed è stato così denunciato per ricettazione. I militari hanno provveduto a recuperare l’iPhone che è stato restituito alla sua legittima proprietaria.