Sei patenti ritirate, 4 denunce per guida in stato di ebrezza e 10 segnalazioni per droga

I carabinieri hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli in Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda: il bilancio è di sei patenti ritirate, quatto denunce per guida in stato di ebrezza e dieci segnalazioni per droga.

Complessivamente sono stati sequestrati una dozzina di grammi di marijuana, una decina di hashish, tre grammi di cocaina e altri tre di eroina.

Le patenti di guida sono state ritirate a quattro operati fra i 20 e i 48 anni, sorpresi ubriachi alla guida sulla strada provinciale 7 nei pressi di Gazzola, sulla provinciale 40 in prossimità di Tuna, a Gropparello e a Fiorenzuola.

Altre due patenti sono state invece ritirate ad altrettanti automobilisti, fermati alla guida di veicoli con addosso della droga.

A Gossolengo i carabinieri hanno fermato due studenti diciottenni che avevano complessivamente tre grammi di marijuana. In Alta Val Tidone è invece incappato nei controlli dei militari un ventenne pavese con tre grammi e mezzo di hashish.

A Rivergaro è stato fermato un trentenne milanese con tre grammi di hashish e successivamente un trentatreenne disoccupato pavese con sei grammi anche in questo caso di hashish. Avevano addosso dell’hashish anche uno studente 19enne sorpreso a Fiorenzuola e un suo coetaneo fermato a Castel San Giovanni, mentre a Borgonovo è incappato nei controlli un barista trentenne con un grammo di cocaina.

A Borgonovo, infine, è stata fermata una donna con due grammi di cocaina e tre di eroina.

Tutti i fermati per droga sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti alla prefettura.